本土疫情大爆發，台灣急需疫苗解燃眉之急，民間企業與宗教團體更主動表態欲捐疫苗。國民黨高雄市議員宋立彬則直言，現在這個情勢，只要誰成功進口疫苗誰就會變成「神」，這是執政黨最不樂見的，因為蔡政府現在要顧面子，不願失分也不願讓別人得分，「民進黨不是省油的燈」，雙方恐陷入拉鋸戰。

宋立彬今日（2）接受香港媒體《中評社》訪問表示，此時若搶到疫苗，等於造就一個神話，造就新一代的意見領袖，有意成為「聖人」者自然會出盡全身力量，這也可解釋某些檯面上人物的大動作。

宋立彬強調，民進黨不是省油的燈，哪有可能讓民間或在野黨有機會進口疫苗進來？但是民進黨也不可能直接說不要，所以才開了幾扇「方便之門」讓大家申請，卻也不會簡簡單單就讓申請者通過；民進黨是想藉此拖延時間，想辦法在這段時間內爭取疫苗，蔡政府現在拚的是「顧面子」。

對此，宋立彬進一步指出，等民間開始送件後媒體緊追進度，執政黨又會開始想方設法來拖延，尤其蔡政府已拋出疫苗都要與政府做洽談，這等於就是間接向疫苗廠商放話，可見最後勢必形成拉鋸戰。宋認為，蔡政府現在就是要贏得面子，雖然這局很難得分，但要避免失分也不願有人得分，最好全都沒分。

(中時新聞網)