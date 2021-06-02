全台疫情持續嚴峻，目前仍是三級警戒，使台灣民眾除了面對疫情帶來的恐懼不安；據生命線統計，上周有效接聽來電數與去年平均相較，最高的達近2倍，平均也達1.5倍，推估可能與其他專線滿線、相關求助專線暫停服務，或生命線協會間相互支援溢線來電等因素，都可能是導致來電數較以往大幅增加、來電頻率更加密集的原因。

生命線也允許志工評估自身狀況減少或停止排班，然而，據生命線總會調查，全台仍有80％的生命線志工老師在遵守中央防疫政策下，以更嚴謹的機構管理與自我保護措施，繼續接線與堅守服務崗位，使生命線1995協談專線在疫情下服務不停線。

生命線發現，在心理健康與精神疾病易感族群方面，其來電數與來電頻率也有明顯增加；如原本罹患精神健康疾病的老個案，在此期間撥打專線的頻率與焦慮程度皆提升。

生命線總會總會長黃俊森指出，社會巨大變動下，社會地位與經濟相對弱勢者都是需要實質與心理支持同步協助的對象；在此也盼望社會大眾不忘挹注關心與資源給每個角落需要協助的民眾。

生命線表示，新冠肺炎的防疫措施，對於環境與社會關係的巨大變動，在初期出現適應困難與情緒波動，或者習慣性的怪罪他人的情形，都是正常的現象；生命線也陪伴多位因確診而需隔離，導致對生活出現無助、孤單與憂鬱情緒的個案，建議最有效的調適方法是：『讓我們同時拉近“彼此的心”』。」

生命線呼籲，疫情的蔓延與社會的變動迫使我們進入了不同以往的生活模式與社會樣態。未來更有可能因為氣候變化、人口老化與新興疾病等因素，改變了以往的『常態』，讓我們在短暫的時間下，急需適應進入「新常態」的新社會，做好調適，更用心的拿回自己生活與生命的主控權。以此次疫情蔓延之際為例，避免感染身體疾病是不夠的，保持心靈平靜與理性看待問題，才是成功抗疫的表現。

(中時 )