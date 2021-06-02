金門機場今早照常快篩，卻傳出部立金門醫院醫護人員不支援作業。（縣府觀光處提供）

縣長楊鎮浯今天上午赴現場勘查作業現況。（縣府觀光處提供）

中央撤銷金門縣府在機場的強制快篩公告，縣長楊鎮浯今天上午赴現場替工作人員加油打氣，強調仍會「照篩照罰」。（縣府觀光處提供）

中央撤銷金門縣府在機場的強制快篩公告，縣長楊鎮浯今天上午赴現場替工作人員加油打氣，強調仍會「照篩照罰」，只要在台灣5大機場未篩檢者均需接受採檢，若拒絕配合就依法開罰3000元至1萬5000元，並由警、民政單位加強關懷，做好14天的自我健康監測。

但衛生福利部傳出下令所屬金門醫院不得派遣醫護人員支援現場快篩作業，今天只得暫由地區軍醫執行篩檢，後續將再尋求地區執業醫師和護理人員支援。但以金門有限的醫療量能，在抽去地區「唯一」的金門醫院後，能否繼續撐下去？引起各方關注。當地民眾對此也表示寒心，痛罵中央草菅人命，不顧離島居民死活。

楊鎮浯表示，金門機場快篩站自5月26日運作以來，已從首日的4成採檢率，提高到昨天下午的接近100％，雖然沒有任何一個舉措可以完全防止病毒，但只要對防疫有幫助的就去做，而快篩就是其中很重要的一環，因為澎湖、馬祖的破口都是從熱區返回的旅客造成，盡量減少這樣的風險是離島防疫的重中之重，縣府會持續做下去。

楊鎮浯強調，中央在台灣5大機場設立快篩站，但並非全面篩檢，只要填寫健康聲明書，自覺沒有甚麼症狀者，就可以不用篩檢，與整個社會的認知有很大落差，金門不能將希望寄託於這樣的篩檢下，必須按照既有的計畫來做，亦即到站的旅客只要在台北松山端或者是台灣機場沒有做過快篩，就會引導他們來做快篩，並按照目前發布的管制項目來執行，包括由警、民政單位加強關懷密度和力度，同時依法開罰，當事人若不服可以申訴尋求救濟。

楊鎮浯並透露，CDC在昨天的記者會之前，有聯繫表達中央的立場，但是在記者會之後，包含金、馬、澎3離島不能接受中央做半套的快篩辦法，決定按自己的計畫來做後，中央就未再與地方有相關的溝通。

(中時 )