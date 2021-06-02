因全球主要消費國中國的需求出現疲軟跡象，且美元止跌小幅上揚，使得以美元計價的金屬對其他貨幣持有者而言更加昂貴，另外，洋山銅溢價跌至每公噸30.5美元，為2016年2月以來的最低水平，由於銅價過高壓縮部分下游的利潤，導致中國對進口金屬的需求減弱。致周三LME銅價盤中盤整下跌。
周三(6/2)截至台北時間11:50，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅盤整回落報每公噸10,260美元，盤中最低一度觸及每公噸10,241.5美元。(商品行情網)
(時報資訊)
因全球主要消費國中國的需求出現疲軟跡象，且美元止跌小幅上揚，使得以美元計價的金屬對其他貨幣持有者而言更加昂貴，另外，洋山銅溢價跌至每公噸30.5美元，為2016年2月以來的最低水平，由於銅價過高壓縮部分下游的利潤，導致中國對進口金屬的需求減弱。致周三LME銅價盤中盤整下跌。
周三(6/2)截至台北時間11:50，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅盤整回落報每公噸10,260美元，盤中最低一度觸及每公噸10,241.5美元。(商品行情網)
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