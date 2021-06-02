國泰金（2882）「國泰金融創新實驗室」第二期正式啟動，由國泰金數位數據暨科技發展中心與國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險等子公司，歷時2個月從全球800多個團隊中選出15家頂尖新創企業，共同推動10項金融科技的概念性驗證（PoC，Proof of Concept），今年除了全球海選規模更大之外，也是首次有台灣新創團隊入選。

第一期「國泰金融創新實驗室」已於2019年展開，成功創造近7成的概念性驗證完成率。國泰金資深副總經理孫至德表示，「國泰金融創新實驗室」延續前期計畫，今年擴大招募管道，廣泛接觸及嚴格評選，以『AI身分認證』、『健康生態圈』及『投資管理』三大主題，進行創新技術落地實證，加速集團數位轉型。

此次中選的15家新創企業橫跨歐美亞三洲，當中有4個台灣新創團隊首度入選，包括：聚焦AI身分認證的AuthMe（數位身分）、提供法律科技解決方案的Lawsnote（七法）及醫療科技新創雲象科技與長佳智能。其他入選團隊則包含來自美國的Accern、Agolo、Arterys 、AxiomSL、Primer；來自新加坡的BCT；來自英國的FundApps、Refinitiv；來自加拿大的NuraLogix；以及來自西班牙的Raven Pack和來自波蘭的Vintom。

國泰將與AuthMe合作，探討在後疫情時代及數位變革下，傳統的確認客戶身分流程能否被優化。雙方將透過e-KYC證件驗證與生物辨識等技術，以非實體接觸的方式讓客戶快速核對證件與身分，進而打造更具彈性與便利性的數位金融服務。

國壽與NuraLogix的技術驗證則預計應用於健康促進與管理，雙方將運用遠程光體積描記圖法（rPPG）技術，讓客戶不需穿戴裝置，也能透過手機鏡頭即時偵測生理、心理、疾病風險等健康狀況，協助客戶提升健康意識，各項專案預計年底發表驗證成果。

(時報資訊)