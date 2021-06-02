日系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告，看好其第三季營收將持續成長，信驊也維持今年全年營收成長15~20%的預期，外資維持目標價2000元、中立評等。

日系外資表示，信驊維持今年全年營收成長15~20%的預期，且因為部分BMC(遠端控制晶片)延遲出貨，大多出庫存都已經在第一季消化告一段落，故預期第三季營收將持續成長。

日系外資表示，信驊第二季持續在AMD獲得占比，預估到2021年底，AMD平台可以占信驊的BMC出貨量約15%，2020年時占比約為近10%。在大陸客戶方面，信驊看到目前大陸客戶的需求沒有大的變化。

日系外資表示，信驊所有產品線的價格自5月以來至少上漲了5% ，儘管台積電(2330)台南晶圓廠4月發生電力事故，恐影響信驊第三季的出貨量表現，但信驊第三季依舊有實力維持正成長，AST2500是信驊目前的主流產品，其為基於台積電的40奈米製程，而這個節點正面臨嚴重的供不應求，也預計AST2600在2021年出貨量有望達到100萬片，部分用於英特爾Whitley平台，且到2022年，英特爾的Eagle Stream和AMD的Genoa都將採用AST2600，另外，AST2700的規格已經確定，該晶片將在明年第一季送樣客戶，整體來說，信驊所有客戶在2021年都顯示出10~15%的可觀增長。

至於非BMC產品，日系外資表表示，信驊360度攝影晶片Cupola 360則是採用台積電40奈米製程，也有產能受限問題，現在主要與五家ODM合作，獲得20多個設計採用，2021年3月開始量產，出貨量應該在25萬套左右，另外，Gen.2 Cupola 360晶片將加入AI功能追蹤語音來源，同樣也是採用40奈米製程。

(時報資訊)