衛福部在特別預算早已編列，在疫苗採購預算寬裕無虞下，卻讓新冠疫苗進口速度慢得出奇，遭民眾質疑為扶植國產疫苗刻意延緩進口，更離奇地以重重關卡阻擋宗教或民間團體捐贈疫苗。「重啟核四」公投領銜人黃士修在臉書以一個小故事，酸爆進口疫苗卡關。

黃士修在臉書寫道，教室裡有學生昏倒，老師立刻準備開車送他去醫院。

校長：「不行！你的車不是合格的救護車，不能載！」

老師：「好，那我去叫救護車。」

校長：「可以！但請你必須提供救護車的：

1.執行勤務區域範圍之申請書；

2.負責人身分證明文件；

3.管理人證照及身分證明文件；

4.救護人員證照；

5.救護人員身分證明文件；

6.救護車駕駛之職業駕駛執照；

7.其他經地方衛生主管機關指定之文件；

8.汽車強制責任保險。」

老師：「你要我提供什麼都可以，我可以叫車了嗎？」

校長：「不行！必須由學校出面。這攸關著學生的生命，我都是照法規來做的。」

老師：「那我把電話給你，你來叫！不要再刁難了好不好，這是救命的事情啊！」

校長：「我沒有刁難啊！學校必須為學生的安全把關。」

老師：「那你到底想怎麼樣？」

(中時新聞網)