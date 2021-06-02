童星出身的史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)，至今的演藝之路上有多次亮點，但最大的，絕對是她成為漫威宇宙的成員，接演「黑寡婦」一角，且「黑寡婦」可說是漫威電影女性角色中最受歡迎的一個，史嘉蕾因此奠定好萊塢A咖地位，但事實上，該角色當初的扮演者首選不是她，而是《穿著PRADA的惡魔》女助理、《噤界》女主角艾蜜莉布朗(Emily Blunt)。

來自英國的艾蜜莉布朗，當初以飾演《穿著PRADA的惡魔》中膚淺追求美麗的第一女助理而開啟知名度，2009年她接演《維多莉亞女王：風華絕代》，讓人見識到她不只有美麗的外表，還有深厚演技實力，艾蜜莉因此成為圈內炙手可熱的超級新星，就在同一年，漫威相中她出演「黑寡婦」，但與之進一步洽談時，艾蜜莉卻已簽約接拍《格列佛遊記》，因檔期只能忍痛揮別漫威，之後才找了史嘉蕾喬韓森出演，事實證明，這是一個絕佳的機會，史嘉蕾因此得到演員生涯中最具代表性的角色。

當初漫威相中「黑寡婦」的首選，其實是英倫女星艾蜜莉布朗。(圖／達志提供)

多年後，艾蜜莉布朗接受知名DJ「紐約鳥王」霍華史登的訪問，聊到她的演員生涯，艾蜜莉對過去的經歷都輕描淡寫，但在霍華德鍥而不捨追問關於與「黑寡婦」失之交臂這段故事時，她終於鬆口，坦言其實真的很想把這件事交代清楚，表明「我因合約必須拍《格列佛遊記》，但我其實不想拍這部片」。

對於因合約得拍《格列佛遊記》並錯失漫威的「黑寡婦」，艾蜜莉布朗直言很心碎，「因為我一直以我自己做的決定為榮，所以我拍什麼電影是很重要的」，因此這件事讓她很痛苦，霍華史登進一步追問：「是電影公司說讓妳拍《穿著PRADA的惡魔》，但妳就得接拍另一部嗎？」，艾蜜莉委婉回應：「他們確實對我有控制權」，她也因為這次經歷，體悟到必須擺脫這種失去選擇權的拍片合約，「畢竟這會影響我很長一段時間，我不想要這樣」，而至於是否後悔沒接演「黑寡婦」，艾蜜莉則表示她不會對拒絕後的事感到後悔，而她雖然當初不想拍《格列佛遊記》，但跟劇組及一群好演員合作，至少過程是很開心而美好的。

先前有傳言，艾蜜莉布朗將和老公約翰卡拉辛斯基，加盟漫威重啟的《驚奇4超人》，分飾隱形女及驚奇先生，但此事被艾蜜莉否認，甚至認為超級英雄電影風潮不再，已經疲乏。

(中時新聞網)