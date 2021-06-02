拓荒者與金塊的系列賽可說是首輪競爭最激烈的組合，今天雙方在第五戰再次交手，利拉德在正規賽與第一次延長賽都飆進三分球，挽救了拓荒者落敗頹勢，可惜獨木難撐大廈，最終依舊是140比147敗下陣來，金塊取得3比2聽牌局面。

擁有主場優勢的金塊，首節就打出38比25攻勢取得13分領先優勢，拓荒者在二、三節反撲，帶著2分領先進入決勝節。

蒙提莫里斯兩罰俱中，金塊在盛夏12.4秒領先3分，此時利拉德挺身而出，終場前3.7秒投進28呎特大號三分球，拓荒者121逼平比數。

延長賽，蒙提莫里斯連拿5分，小瑞弗斯也貢獻一記三分球，金塊領先9分，眼看戰局即將底定，沒想到利拉德突然戰神附身，先完成三分打，然後連續砍進三顆三分球，挽救了拓荒者，並且再次將戰局扳成135平手。

比賽進入第二次延長賽，雙方似乎體力耗盡，進攻能力也下降不少，拓荒者只靠利拉德攻下5分，金塊陣營約基奇也得到5分，然後助攻給波特投進三分球，蒙提莫里斯罰進兩球，剩下8秒金塊領先5分，經過58分鏖戰後終於留下勝利果實。

約基奇攻下全隊最高38分、11籃板、9助攻的準大三元數據，波特26分、11籃板，小瑞弗斯18分、7助攻，阿隆古登14分、10籃板、4助攻，替補悍將蒙提莫里斯貢獻28分、5助攻。

功虧一簣的拓荒者，利拉德神勇攻下55分、6籃板、10助攻、3阻攻，可惜最後關頭沒有其他隊友跳出來，輸得實為可惜。麥科倫18分、7籃板、7助攻，康寧頓19分、11籃板，諾曼鮑爾13分，紐基奇13分、11籃板。

(中時 )