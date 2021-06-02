雨水下水道清理前。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

雨水下水道清理後。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

區域排水清理前。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

區域排水清理後。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

為因應梅雨及颱風季節，台中市水利局針對區域排水及下水道瓶頸段，已完成全市區域排水及雨水下水道清疏達79公里。另豐原區國豐路三段由於地勢低窪，每逢大雨側溝雨水就會漫流路面，去年9月完成雨水下水道改善，日前通過梅雨強降雨考驗，發揮防汛作用。

國豐路3段鐵路橋與朴子街355巷交會路口由於地勢低窪，每逢大雨兩側側溝雨水就會漫流路面。為解決淹水問題，水利局投入1230萬元加強水安全建設，除於國道4號橋下建置426公尺的雨水下水道涵管，並設置連接管將道路側溝導入雨水下水道，工程已於去年9月完工，

水利局長范世億表示，經歷近日梅雨鋒面之考驗，此區域的排水效能大幅改善，民眾不須再繞路通行。他也提醒，近期適逢梅雨季並進入汛期，提醒市民於雨季時應保持危機意識，水利局亦將持續密切觀察當地排水情形並適時因應，確保當地居民生命財產安全。

范世億提到，汛期前清疏作業是每年最重要工作項目，水利局尤其注重隱藏暗處的雨水下水道檢查及疏通，如各處倒虹吸管段及瓶頸段皆是維護重點，現已完成區域排水及雨水下水道清疏達79公里，以維持整體排水路承洪能力。

水利局說明，台中市區域排水路及雨水下水道部分區域設有淹水感測元件，能導入智慧化感測功能，掌握排水路水位與下水道淤積，能協助管理與應變單位了解歷史淹水情況及雨水收集與排洪情形，民眾也可多利用「臺中水情APP」掌握最新水情，以提早準備防患。

(中時 )