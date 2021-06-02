34歲大陸人氣女星楊冪擁有精緻五官和火辣身材，加上演技精湛，出演的戲劇《小時代》、《三生三世十里桃花》等都有超高收視，被譽為流量女王，一舉一動都是熱搜焦點，日前楊冪工作是在微博釋出她拍攝時尚大片的花絮，嫵媚性感的模樣再次掀起話題。

楊冪工作室在微博上傳一段23秒影片，並寫道：「美人似花，摇曳生姿」，只見楊冪身穿白色絲質襯衫躺在沙發上，綁起低馬尾散發出幹練氣質，幾縷落下的髮絲更增添女人味，楊冪擺出不同撩人姿勢，女王性感氣場超強，一雙勾人的電眼更是讓粉絲們陷入瘋狂。

粉絲們紛紛激動直呼：「姐姐，我又可以了」、「啊啊啊！真的好美！」、「好美好美的老婆」、「啊啊你好棒啊」、「楊冪最美」、「鼻血不受控制，你來救救我」、「老婆動起來也太美了」、「狐狸眼神真的好勾好勾好勾」、「怎麼這麼美呀」、「一撇一笑都讓人動心」。

楊冪的花絮照性感程度不輸正片。（圖／翻攝自嘉行楊冪工作室微博）

事實上，楊冪外貌出眾，日前她以一襲藍色亮片禮服拍廣告，工作室也曝光花絮照，當時她坐在椅子上低頭滑手機，微微彎腰前傾，不但露出超深事業線，一雙白嫩大長腿也一覽無遺，讓網友狂讚：「楊冪腿太長了」、「楊冪滑手機也好看」、「花絮照很可以」。

(中時新聞網)