八大公股行庫昨日進場買進高端疫苗股票共6755萬元，PTT網友對此質疑「是做面子給蔡總統？」民眾黨立委張其祿今日表示，將會在疫苗調閱小組開會時，要求行政院說明有無指示八大行庫進場護盤，最快將在立院召開臨時會時提出。

國產高端疫苗未完成二期試驗，衛福部就宣布將採購500萬劑，引發朝野立委質疑有炒股之嫌，蔡總統周一下午對外喊話「已內部調查，沒有人炒股」，但高端股價已連2天跌停，網友昨天發現八大公股行庫進場買進高端股票共6755萬元，質疑是因為「總統都出來說話了，八大不做點面子不行」？

張其祿表示，八大公股行庫可能會基於財務操作而進場，可是今天高端疫苗股票又跌停，已被鎖死。而除非股市有重大波動，否則不太會有政府護盤的狀況，對於昨日八大買進高端的原因，會再實際了解。

張其祿說，高端疫苗是民間公司，政府相關投資應該要自制，買進高端股票這件事，到底是誰做的決定？為何不買其他家，非要買高端股票？確實啟人疑竇，讓外界質疑是否有官商掛勾。

張其祿表示，近日高端疫苗股票風波，問題點在於政府到底是否可以主動揭露市場資訊，引發股市動盪，且衛福部主動放消息這件事實在很奇怪，民間公司的疫苗研發能否解盲，那是科學問題，怎麼會是政府跳出來講？

張其祿說，立院已成立疫苗調閱小組，最快將在臨時會召開會議，到時除了追查國外疫苗採購外，也會就國產高端疫苗採購及背後股市波動、八大行庫進場買進等問題，要求行政院一併說清楚。

(中時 )