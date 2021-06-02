文化大學傳出大倫館宿舍4名住宿學生確診新冠肺炎，校方今日再度展開大消毒。(文大提供／李侑珊台北傳真)

文化大學傳出大倫館宿舍4名住宿學生確診新冠肺炎，校方今日再度展開大消毒。(文大提供／李侑珊台北傳真)

文化大學傳出大倫館宿舍4名住宿學生確診新冠肺炎，文化大學教務長方元沂今(2)日回應，宿舍為4人一室雅房，校方擔憂衛浴共用恐有疑慮，因此校方今日目標完成館內345名同學快篩，而快篩陽性學生則依規定隔離與治療。

文化大學大倫館4名確診學生並非同寢室室友，根據學校掌握，首位個案是在5月29日確診的台灣學生，該生因遠距教學而回到台中住家後確診，並由台中市衛生局通知回溯。

5月30日則再新增1名馬來西亞僑生，為校內工讀生，當時他發現自己出現感冒症狀，嗅覺有問題，校方請他檢測而確診。5月31日晚上再增加2名港生確診，其中1人是聽說宿舍友人感染，因為擔心而自行採檢便發現確診，另1名港生則將返回香港，採檢後發現確診。

文大表示，4名確診學生都是主動告知校方，仍在宿舍的3名確診學生，文大校方已隔離，不過其中2名港生為無症狀感染，恐存在隱形傳播鍊，因此請台北市政府協助。

台北市聯醫昨已赴文大場勘，一天完成校內快篩200名學生，其餘學生則由北市府派出4輛專車，送至萬華剝皮寮篩檢站篩檢。

方元沂指出，學校到學期末已全面啟動遠距教學，今日將安排住宿生進行快篩和PCR核酸檢測，而快篩陽性者會先另外安置，陰性者先回寢室，待晚上PCR結果出爐，如PCR檢驗為陽性，北市府將安排送至醫院或防疫旅館，並且大倫館也會重新消毒，再讓學生入住。

(旺報 )