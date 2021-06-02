G奶女模莉亞先前因為「高低奶」到高雄元和雅醫美診所求診，莉亞與診所達成協議，以代言方式，換取免費的隆乳手術，未料，前年5月，莉亞不滿元和雅診所在高雄、台南等地，使用他的照片廣設「尋奶啟示－奶奶快回家」隆乳廣告，甚至在官網上稱莉亞是「剝皮網紅」，因此對診所提告妨害名譽並求償50萬元，但高雄地院認為診所刊登廣告的目的並非侮辱，因此判莉亞敗訴。

判決指出，2015年莉亞隆乳的矽膠破裂，導致乳房有8公分的位差，因此到元和雅診所尋求協助，雙方談妥以案例分享，交換30萬元的隆乳手術費用，術後莉亞為元和雅拍攝隆乳介紹影片，且表示「進廠維修」十分滿意，大讚醫師技術超好。

但2019年5月元和雅在高雄、台南的街頭以莉亞的照片搭配「尋奶啟示－奶奶快回家」的字樣，設立大面積廣告看板，引起民眾注意，但莉亞卻認為該廣告過於低俗，已經妨害她的名譽，要求元和雅下架，但卻沒有成功。

由於周刊先前曾報導莉亞要求男網友買3套價格昂貴的冷凍套餐送她，遭質疑以套餐換現金，並將莉亞封為「剝皮網紅」，而元和雅竟然將這個負面稱號放在官網上廣為宣傳，甚至將她整形前後的乳房照貼出，讓莉亞氣得告上法院，並向元和雅求償50萬。

高雄地院認為，從雙方合約得知，莉亞以肖象權換取診所提供的免費隆乳療程，而診所可以拿她肖象用於「協助推廣美容醫學之業務」、「作為術前術後對照使用」等，且合約內容並無註記使用期限，也沒有特別限制條款，所以診所用莉亞的肖象來打廣告，並沒有違反公序良俗及誠信原則。

而妨害名譽部分，法官認為廣告中所稱「自然內在美」、「內衣幾乎快罩不住豪乳」、「批踢踢鄉民大推薦！」等用詞並無貶低莉亞人格的意思，而診所以「剝皮網紅」稱呼莉亞，是為了區別其他網紅「Liya」、「莉婭」。

法官認為，莉亞是網路紅人，她與粉絲間的商業行為，應受到社會大眾適當監督與合理評論，診所使用「剝皮網紅」字眼，有前例報導可循，因此認為診所並未有公然侮辱罪嫌，因此判莉亞敗訴，診所免賠錢，全案仍可上訴。

(中時 )