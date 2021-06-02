【旅遊經 編輯部報導】

近來大家被疫情消息，心情變得不怎麼美麗，不妨看看誰家家有喜事，來沾沾喜氣，臺北市立動物園在因防疫封園半個月後，昨(1)日，一大早非洲動物區就傳來超級喜訊，經過9個月的漫長等待，金剛猩猩「Iriki」順利誕下寶寶，母仔均安，而且保育員已經觀察到寶寶有吸吮到母乳。

這是金剛猩猩「迪亞哥」第二次當爸爸，也是繼「Tayari」去（2020）年10月31日誕下「Jabali（呷百二）」後，再次傳來喜訊，昨兒「Iriki」順產的消息傳開後，動物園因防疫分二組輪流照顧動物的同仁們，無論在園值勤或居家上線，都感到非常振奮，欣喜之餘竟不約而同的開始預測起寶寶的性別，大家都很期盼能早日看到兩隻金剛猩猩寶寶一起玩耍的可愛畫面！

迪亞哥：二寶出生了，開心！(圖片：台北市立動物園提供)

保育員持續監測雌性個體是否有懷孕（陳易瑩攝）

金剛猩猩「Iriki」生產前的模樣（陳易瑩攝）

對於金剛猩猩而言，交配的肢體動作和人類的親密互動關係類似，也算是一種生活中的情趣。因此兩隻雌性金剛猩猩自從和「迪亞哥」混群後，保育員就經常觀察到牠們有交配的行為，也持續監測雌性個體是否有懷孕。去（2020）年8月底時，保育員首次以驗孕試紙測到「Iriki」有陽性反應，依平均257天孕期，推估預產期將落在今(2021)年的5、6月間。

透過持續觀察記錄動物身形與行為變化，保育員在5月下旬時發現準媽媽「Iriki」的胎位有下降、乳頭突出且乳房脹大，在生產前一天傍晚金剛猩猩一家回到室內後，「Iriki」的食慾也與往常不同，只進食了少量的西瓜和蕃茄，有較長的時間躺臥或趴臥，且有破水的現象，於是安排人員徹夜留守，確認「Iriki」在昨(1)日凌晨1點52-54分之間產下寶寶，胎盤則是在2點25分左右排出。

「Iriki」能正確抱持新生寶寶，並讓新生寶寶成功吸到母乳（余姿嬅攝）

「Jabali（呷百二）」探視「Iriki」和新生寶寶（余姿嬅攝）

「Tayari」（右）上前關切「Iriki」（左）和新生寶寶的狀況（余姿嬅攝）

期盼能早日看到兩隻金剛猩猩寶寶一起玩耍的可愛畫面！（左：「Iriki」抱寶寶、右：「Tayari」抱「Jabali（呷百二）」 (圖片：台北市立動物園提供)

昨(1)日早上天亮後，保育員觀察到「迪亞哥」、「Tayari」和「Jabali（呷百二）」都有輪流去探視「Iriki」和新生寶寶的狀況，保育員仔細研判──「Iriki」能正確抱持新生寶寶，並讓新生寶寶成功吸到母乳後，決定在10點多開啟通往戶外活動場的閘門，讓「迪亞哥」一家五口，能自行選擇是否到戶外活動場放風，動物園也將持續和大家分享金剛猩猩家族的近況，民眾在防疫期間，不妨一起關注新生寶寶的成長點滴。

圖片：台北市立動物園提供

(中時新聞網)