據央視報導，雲南大學2日消息指出，由該校教授胡鳳益團隊培育的多年生稻「雲大107」近日在雲南省玉溪市新平縣戛洒鎮試驗示範地獲得豐收，為該區域的鄉村振興貢獻了新的農業科技模式。「多年生稻」是水稻育種的一個創新模式，只需栽種一次，就可連續收割兩季或度過冬季後可收割幾年，其間不需要再購種、育秧、犁田、耙田、插秧，極大地減少了勞動力投入。

該項目是在雲南省科技廳和雲南大學「雙一流」建設等項目的支持下，從2017年開始在戛洒鎮的梯田上進行2畝小規模試驗示範。經歷3年的種植，在水稻的適應性、穩定性和豐產性以及病蟲害防控等各個環節進行驗證，均獲得了成功。項目在2021年開始在戛洒鎮開始大規模推廣應用，目前已經種植超過500畝。經專家組實測驗收，「雲大107」早稻示範片的畝產量為615.6公斤，比鄰近非示範區畝產量高7.77％，取得了明顯的增產增收效果，具有較大的應用前景。

胡鳳益介紹，「多年生稻」是水稻育種的一個創新，只需栽種一次，就可連續收割兩季或度過冬季後可收割幾年，其間不需要再購種、育秧、犁田、耙田、插秧，極大地減少了勞動力投入，降低了稻農的勞動強度，並且產量保持相對穩定，突破了傳統水稻的耕作方式，實現了水稻的輕簡化生產。

(中時 )