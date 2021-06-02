民進黨團立法院黨團今召開記者會表示，目前國際上，疫苗短缺，競爭激烈；台灣不能很清楚、透明地公開說，什麼時間點疫苗進來及接種，理由很簡單，大家都在搶，任何時候都可能被攔腰、攔路、打劫、搶走。

民進黨團書記長羅致政強調，所以台灣在這方面非常的辛苦，這也是為什麼在很多情況下，必須等到疫苗上飛機離開地面後，才敢對外公布。

他說，歐盟最近要提告AZ公司，因他們訂3億劑疫苗，只拿到3000萬劑，據當時合約，歐盟希望第一季能提供9000萬劑疫苗，但AZ僅提供3000萬劑，凸顯國際疫苗在生產速度以及供應延宕，台灣就是在這種嚴重情況下，爭取更多疫苗進口。

他說，歐盟對AZ提告及指控理由之一就是，歐盟訂那麼多貨，AZ卻把疫苗先提供給訂量少、疫情相對沒那麼嚴重的國家。

他說，歐盟這些國家，在當地生產都拿不到，台灣可以捷足先登拿到一些進來，事實上就是跟國際競爭，有市場因素，也有政治因素。

他強調，因為政治因素，很多事只能做不能事先公開說。例如義大利真相報今天報導，中國施壓德國禁止BNT來台，中國打壓台灣本來就不是秘密，在這次疫情中也很看清楚，中國打壓無所不在。

(中時 )