國際管理聯合診所顧問公司(7604)將自今(110)年6月10日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

國際管理聯合診所顧問公司(以下簡稱國聯醫管；產業類別：生技醫療)成立於106年，以「企業及員工數位化健康管理」為營運目標之數位醫療新創公司。董事長林焯彬醫師為全球大型醫療集團-綜合保健控股有限公司(IHH Healthcare Bhd)前副董事長兼執行長、新加坡百匯醫療集團前主席，董事暨執行長李相台醫師為台灣心臟血管外科及靜脈曲張專科權威醫師，創辦國聯醫管目的為補足台灣健康產業缺口，以會員制提供台灣中小企業數位化醫療整合型解決方案，服務項目包含臨場服務、體檢健檢、線上諮詢及線下醫療，提供會員企業之員工健康預防、健康促進及醫療諮詢等全方位服務；中小企業加入成為國聯醫管公司的會員，將企業健康管理需求和醫療機構的醫療服務透過互聯網進行串聯，可以省時省錢建立員工健康管理系統，並達成企業主與員工的雙贏局面！

櫃買中心表示，國聯醫管將自110年6月3日起揭示其籌資資訊，並於6月10日起進行投資人認購及繳款作業，投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)