日本股市2日早盤上漲，旅遊族群走高因市場認為疫苗接種率增加後，商業活動將會重迎生機。同時，汽車類股也因全球需求強勁一度創新高。日經指數早盤收28,946.84點，漲132.5點或0.46%。東證指數收1,942.5點，漲16.32或0.85%。

雖然日本上周又將緊急狀態延後至6月下旬才結束，不過市場卻樂觀期待，隨著疫苗覆蓋率增加，景氣將會慢慢好起來。

瑞穗證券認為，目前每日接種疫苗人數已達約50萬，按這種速度，到7月中旬時，新確診人數或許會減少，因為已經大多數都已打了疫苗。

鐵路業者表現最好，西日本旅客鐵路漲5%，東日本旅客鐵路也漲3.9%。航空業者全日空漲2.9%，而同業日本航空也漲2.6%。

不動產類股表現強勁，住友不動產漲4%，三井不動產也漲3.9%。不動產投資信託(REIT)交投熱絡，東京交易所REIT指數一度漲1.1%，接近一個月前曾創14個月的盤中高點。

汽車製造商出頭天，因為市場樂觀看待車用晶片短缺情況將獲好轉，最糟糕的時刻可能很快就會結束。本田汽車漲4.2%，創三年新高，而豐田汽車也漲，並創歷史新高。

另一方面，部分景氣相關復甦類股則慘遭拋售。家具業者宜得利跌3.3%至一年新低，醫療電子設備製造商希森美康也跌3%。製藥商也面臨賣壓，第一三共跌1.4%至13個月低點，小野製藥也跌1%至14個月低點。

(時報資訊)