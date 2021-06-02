財政部針對八大官股券商買進高端疫苗股票進行說明，強調公股券商買進高端疫苗屬於客戶交易行為，非公股金融事業投資，財政部嚴正澄清，公股金融事業均未持有高端疫苗股票，報導內容與事實不符。

國產疫苗爭議繼續燒，包括今天在內，高端連續3個交易日出現跌停，昨（1日）甚至傳出八大官股券商悄悄買進6755萬元、約214張的高端疫苗股票，引發「政治力挺」的質疑。

針對此事，財政部緊急澄清，報導與事實不符，公股金融事業並未持有高端股票，同時財政部也強調，公股券商辦理經紀業務係受理客戶委託及代理下單買入，屬客戶交易行為，非屬公股金融事業之投資。

由於疾管署在國產疫苗尚未完成二期試驗的狀況下，就選擇向高端及聯亞各下單500萬劑預購及500萬劑的開口合約，引發巨大爭議，這也讓高端股價出現崩跌，從周一開始連吞3根跌停，從389元摔至284元，跌幅逾26%，市值蒸發超過200億元。

(中時新聞網)