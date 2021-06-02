夏天旅遊旺季到來，歐盟準備重振觀光業，路透社引述消息人士指出，歐盟27國大使預計今（2）日就會同意將日本列入「安全國家」名單，開放日本人赴歐盟觀光，共同社指出，歐盟認為日本的新冠疫情一定程度獲得控制。

為抑制新冠疫情，日本延長包括東京在內等多個都道府縣的緊急事態宣言。

路透社昨（1）日引述歐盟消息人士指出，歐盟27個會員國的大使預計在今日的會議上，通過將日本列入「安全國家」名單。日本共同社指出，歐盟認為日本的疫情「得到了一定程度控制」。

在此之前，5月31日的歐盟公衛專家會議上，專家同時考慮是否將日本及英國列入安全國家名單，不過許多國家的代表反對現在就將英國列入，指出英國因為又稱為「Delta」的印度變種病毒入侵，近期確診數再度激增。上周英國有關Delta變種病毒的病例倍增，英國政府坦言，現在還無法確定21日就能完全解除新冠防疫措施。

不過消息人士也指出，英國仍有可能在14日被列入「安全旅遊名單」，屆時歐盟會評量更多國家的疫情控制狀況。

目前歐盟仍限制多數非會員國公民入境旅遊，為了重振觀光，歐盟已經建議各會員國逐步放寬邊境限制，開放讓已經接種歐盟認可疫苗的非會員國公民入境，不過在此之前，已經有8個「安全國家」因為疫情控制得當，不論國民是否已經接種疫苗，都可以赴歐盟國家旅行，這些國家包含以色列、澳洲、紐西蘭、盧安達、新加坡、南韓、泰國及中國大陸。

各歐盟會員國仍可自行決定是否開放讓上述這些安全國家公民入境，也可決定是否另外檢視新冠陰性證明或祭出入境隔離措施。

歐盟5月決定放寬「安全國家」列入門檻，從過去14天每10萬人新增25人確診放寬至75人。

共同社報導，西班牙已在5月底宣布無條件開放日本遊客，法國及義大利則要求日本遊客入境時要先隔離，並且提出病毒陰性證明。

目前日本正面臨第4波新冠疫情，根據世界實時統計數據Worldometer網站，5月中旬疫情最嚴重時，單日曾通報超過7,000人確診，大阪醫療體系崩潰，不過近日確診數有下降趨勢，昨日新增1,793人確診，目前全境超過74萬人染疫、1.3萬人病歿。

日本過去曾被歐盟列為「安全國家」，不過今年1月時被踢出名單。美國5月底才將日本的旅遊警示上升至最高風險第4級別的「不要前往」。

(中時新聞網)