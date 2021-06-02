專責病房門口24小時警衛駐守。（雙和醫院提供）

專責病房裝設安全密碼鎖。（雙和醫院提供）

護理站全面裝設保護隔板。（雙和醫院提供）

雙和醫院上月31日上午新冠肺炎患者62歲洪姓男子疑因不滿遭隔離負壓病房，持水果刀砍傷3名護理師。雙和醫院醫療副院長程毅君今（2）日說明3名受傷護理師狀況，其中1人手掌韌帶及神經斷裂，經顯微手術已接回，需約6個月時間才能評估治療及復原狀況，院方也已啟動心理諮商與精神復健，期減輕他們的恐懼和壓力。

程毅君表示，一位護理同仁腹部割裂傷，治療後已返家休養；另一位護理同仁背部穿刺傷，經緊急手術後，病況穩定，目前住院休養中：另外一位護理同仁右手食指及中指的神經與肌腱斷裂，在一小時內進行顯微手術修補，神經及肌腱均順利完成接合，術後也將進行除疤治療，目前積極復健治療中，預計復健治療可能需要6個月，預後仍需視復健狀況才能評估手部功能狀況。

程毅君說，這事件給我們很大的警惕，為了避免事件再發生，院方也採取相關措施，包括入住專責病房的病人進行全面安檢、24小時進駐保全警衛、建置必要的硬體安全措施，包括護理站加強硬體改建，希望員工在專責病房的工作安全無虞，免於再度受傷或被攻擊的恐懼。

程毅君重申雙和醫院立場，基於保護員工的心態，本院對暴力行為絕不寬貸，在民事部分，已經委託律師進行民事的求償，刑事部分已由地檢署介入調查。

程毅君強調，防疫期間，所有員工都無畏於疫情的緊張，也不害怕有遭受感染的風險，全力投入防疫工作，這個階段不應該遭受不公平的待遇及暴力行為的對待，後續一定秉持保護員工的立場，對員工做所有必要的措施，也懇請警調單位盡速調查，還給醫護人員安全、無虞的醫療空間。

程毅君也懇請社會大眾，受傷護理師這時最需要是一個安心休養的環境，過多社群媒體訊息的傳播，只會增加他們內心的恐懼及壓力，請媒體及各社群考量他們的心情，給予協助與幫忙。

(中時 )