北部長照機構接二連三爆出染疫，台北市將長照機構工作員列入優先施打疫苗，嘉義市最近獲中央分配到4900劑疫苗，其中4100劑優先供應第一類醫護人員施打第一劑，衛生局表示，獲分配的疫苗不足以供應長照機構工作人員施打，盼中央多分配疫苗給嘉義市。

嘉義市衛生局表示，4900劑疫苗分批分次陸續配送，目前規畫4100劑給第一類醫事人員，另外800劑開放給警消人員、里長、里幹事、防疫旅館及環保清消人員等第一線防疫人員，第一線防疫人員可提報名冊並由衛生所安排接種。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋指出，嘉義市也想為長照機構工作人員施打疫苗，但目前疫苗有限，依中央流行疫情指揮中央對疫苗施打對象的排序，長照機構工作人員屬於第4類，還無法列入此次疫苗施打對象，希望中央配給嘉義市更多疫苗，以加強守護長照機構的住民。

廖育瑋說，4100劑疫苗將優先提供醫院及診所的醫護人員施打第一劑，已有醫護人員接種疫苗，若有剩餘疫苗再為已經打第一劑的醫護人員打第二劑。

(中時 )