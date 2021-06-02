確診患者收到禮物後及照護團隊的祝福，很感動也很開心。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院照護團隊也將患者友人贈送的生日卡片轉交給她，令她很感動也很開心。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

本土新冠肺炎疫情嚴峻，第一線的醫護人員如同天使般，陪伴確診患者對抗病毒。花蓮慈濟醫院的護理人員獲知昨天是入院多天的患者生日後，大家一起錄製生日快樂歌，同一束鮮花及禮物贈送給她，用最誠摯的祝福，溫暖患者的心。

慈濟醫院在臉書貼文指出，昨天下午，慈濟醫院專責病房傳出，「您好，我們是專責病房的照護團隊……，祝妳生日快樂……」。慈濟醫院的醫護人員們，得知已入院對抗新冠病毒多天的患者生日後，趕緊錄製影片，送上的祝福。

慈濟醫院表示，專責病房護理師昨天下午接到醫院同仁輾轉送到病房的一束花卉及禮物，轉達這是病人同事送來的祝福。這位病人已住院治療多日，在生日這一天，同事雖然不能像過去一樣一起幫她慶生，但是大家沒有忘記她的生日，希望透過禮物和鮮花，祝福她早日康復出院。

照護團隊得知病人生日後，隨即錄製生日快樂歌，並將影片透過通訊軟體傳送到患者手機，她收到禮物後及照護團隊的祝福，很感動也很開心。她希望透過臉書表達她現在狀況還不錯，很感謝同事友人和團隊對她的生日祝福，祝福自己能早日康復，希望疫情可以趕快結束。

(中時 )