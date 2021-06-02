英國今年2月初表態申請加入由日本、澳洲等11國組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），日本經濟再生大臣西村康稔今天宣布，正式啟動英國加入CPTPP的談判。

日本共同社報導，CPTPP各國今天舉行線上部長級會議，西村康稔在會中宣布此事。

日本經濟新聞報導，CPTPP成立了判斷英國是否符合加入資格的工作小組，預料在英國實際加入之前，還需近1年時間。

英國脫離歐洲聯盟後，積極另覓出路，2月表態要申請加入CPTPP，是第一個申請加入的非原始成員國。

CPTPP各國代表於2018年簽署協定，目前成員有日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利與秘魯，合計達5億人口的市場，占全球逾13%國內生產總值（GDP），若英國成功加入，將進一步提高到16%。

「跨太平洋夥伴全面進步協定」屬自由貿易協定，旨在削減成員國之間的關稅，包括承諾降低達95%以上產品關稅。但各國對於特定產品仍有保護屏障，例如日本的米、加拿大的乳製品等。

報導指出，若有主要國家加入CPTPP，將促進協定持續擴大。目前已有泰國表態有意加入，中國、韓國、台灣也有興趣。

美國原本也應是CPTPP一員，但前總統川普於2017年簽署行政命令，退出CPTPP的前身「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。

日本政府內部認為，美國現任總統拜登目前以內政優先，應不會想要進行加入CPTPP的談判。（譯者：顧荃/核稿：曾依璇）1100602

(中央社)