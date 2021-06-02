少了「一眉哥」安東尼戴維斯，湖人就不會打球了嗎？確實如此，衛冕軍湖人今天作客鳳凰城，第二節竟然僅攻下10分，最多落後高達35分，因此就算是詹姆斯第三節奮勇出擊也無力回天，最終85比115慘敗30分，季後賽首輪2比3落後，如果第六戰還是如此低迷的話，就只能慘遭淘汰了。

詹姆斯職業生涯不曾在季後賽止步首輪，這項光榮紀錄有可能會在本季畫下休止符。沒有一眉哥，湖人其他球員可說是慘不忍睹，尤其是薛洛德更是離譜的9次出手全部落空，留下1分未得的難堪紀錄，先發球員竟然有2人得分掛蛋，這樣的戰鬥力，不輸也難。

湖人僅在開賽一度取得10比5領先優勢，隨後就被太陽諸將狂轟猛炸，第二節前6分多鐘湖人只靠罰球得到2分，太陽打出21比2攻勢，此後一路揚長而去。

第四節垃圾時間雙方板凳出清，湖人還是沒能縮小落後差距，賽前不滿上場時間太少的哈瑞爾，第四節好不容易獲得上場機會，拿起球來就猛幹，問題是改變不了戰局。

太陽全場只出現4次失誤，湖人則是多達16次，戴文布克30分、7籃板、5助攻，保羅受傷提前退場，布瑞吉斯13分、6籃板，佩恩16分，卡麥隆強生11分。

湖人先發除了詹姆斯24分外，其他四人合力僅得到11分，比起太陽的先發足足少了34分，而這也成為最後勝負關鍵點。

(中時 )