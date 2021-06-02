國內疫情嚴峻，疫苗供不應求，前立委黃昭順以藥師身份赴高雄接種新冠疫苗，引發外界質疑搞特權插隊爭議，北高更是互踢皮球，高雄市目前行文給台北市政府，請他們就造冊部分來說明。對此，北市府發言人陳智菡表示，黃昭順是有登記的醫事人員，屬於第一類公費施打對象，所以「本來就可以施打」。

黃珊珊昨在台北市疫情指揮記者會中時表示，中央規定第一順位接種疫苗對象，為只要是維持醫療量能的第一線醫事人員及醫療院所工作者，先前大家接種意願低的疫苗已開放至第八類，在那批之前有很多醫事人員已打完疫苗。

黃珊珊指出，如今獲配的疫苗全用於第一至第三類對象，且台北市都按照規定接種，至於黃昭順既然在高雄院所施打，應該問高雄醫療院所她是用什麼方式優先施打。

針對黃昭順疑似搞特權打疫苗爭議是否有違法，北高互踢皮球，高雄市衛生局稱，要先釐清黃昭順的身份，黃昭順目前職業登記是在台北市，是台北市的醫事人員，目前行文給台北市政府，請他們就造冊部分來說明，如果沒有獲得台北市政府方面釐清，也沒有辦法進一步處理。

對此，台北市政府發言人陳智菡表示，前立委黃昭順是有登記的醫事人員，屬於第一類公費施打對象，所以「本來就可以施打」，她的健保卡有註記，所以也可去外縣市打疫苗，並沒有沒有規定一定要在台北市，只要是職業藥師人員就屬第一類公費接種對象。

陳智菡指出，目前疫情嚴峻，醫事人員都在承受高風險的狀況下進行工作，希望第一類至第三類對象，不論是醫師或防疫人員都能儘速接種新冠疫苗，也呼籲外界體諒醫事人員的辛勞與高風險，更期盼疫苗早點抵台，讓更多人能施打。

(中時 )