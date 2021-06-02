本土疫情嚴峻，全台各地都相繼出現確診病患，叫民眾內心惶恐，為防染疫，只好處處提高警戒，留意自身健康狀況，但也因此傳出許多烏龍虛驚，好比日前一名網友就在臉書怒PO文，稱近日喝了一杯豆漿，因為「沒有甜味」嚇得他以為喪失味覺，擔心不知不覺染疫，想不到其實只是老闆拿到無糖，貼文一出隨即引發網友熱議。

由於感染新冠肺炎通常會出現喪失味覺的症狀，民眾在疫情嚴峻時期都不敢掉以輕心，但日前臉書社團「爆怨2公社」卻有網友因此被嚇壞，PO文表示自己早上買了一杯甜豆漿，他喝了一口覺得淡然無味，還以為自己喪失味覺，擔心是否為染疫症狀，豈料卻是老闆低級失誤，誤成無糖豆漿，氣得他忍不住上網抱怨。

貼文一出馬上讓網友好氣又好笑，紛紛留言直呼「現在真的很敏感」、「嚇死無誤」、「如果你喝了無糖豆漿變成自來水味道，恭喜你，你的味覺超然了」，還有人給原PO拍拍，要他消消火，表示「喝吧！不然加點糖啊！」、「還好沒把豆漿味喝成奶味就好」、「無糖還是有味道，沒那麼難喝吧！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)