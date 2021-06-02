疫情不明朗 中華郵政今年招考延期 12:512021/06/02 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華郵政公司今年招考延期。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因受疫情影響，中華郵政公司宣布110年的職階人員甄試延後辦理，包括6月26日及8月14、15日（第一試及第二試）均延期，相關時程待確認後另行公告，敬請應試人密切注意最新消息。 中華郵政指出，應試人若因延期而無法參加考試或須更改考試地點，屆時可向台灣金融研訓院申請退費或變更應試考區。 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 (中時 ) #應試 #延期 #中華郵政 #考試 #解封 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《經濟》黃金東協將臨 台商大顯身手 10:012021/05/18 財經 疫情嚴峻 屏東、澎湖龍舟賽取消 04:102021/05/18 地方新聞 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 兩岸隔離老鳥 最盼疫苗泡泡 04:102021/05/18 焦點新聞 110指考今起報名 新增考場違規項目「攜帶活體動物」 11:332021/05/18 新消息 《通信網路》居家防疫助攻OTT 中華電、台灣大出招 12:172021/05/18 財經 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 《美股掃瞄》美股消息面：美元、美債息走弱 金價創逾3個月新高 10:522021/05/18 財經 玉山 推外幣匯入大額線上解款 04:102021/05/18 金融．稅務 WSBL》新冠疫情升溫 裁定國泰封后 11:512021/05/18 體育 菲男車禍過世被封成「木乃伊」 醫辯：怕他染疫散播病毒 11:462021/05/18 搜奇 生活熱門新聞 梅雨發威全台水庫喝飽飽 這水庫成最大贏家狂升73.34％ - 生活 蘇貞昌早說過「花籃詛咒」 朱學恒翻證據打臉：他講可以我講不行 - 生活 獨》赴美打疫苗是真的？長榮航飛美國 下周起大增班 - 生活 3＋11教母范雲現身立院跳針狂回這4字 網：草稿先打好啦 - 生活 長照中心淪超級重災區 新北土城某機構25人快篩陽性 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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