因受疫情影響，中華郵政公司宣布110年的職階人員甄試延後辦理，包括6月26日及8月14、15日（第一試及第二試）均延期，相關時程待確認後另行公告，敬請應試人密切注意最新消息。

中華郵政指出，應試人若因延期而無法參加考試或須更改考試地點，屆時可向台灣金融研訓院申請退費或變更應試考區。

(中時 )