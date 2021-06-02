LED封裝大廠億光（2393）第二季營收預計將維持年增的態勢，雖第二季為傳統淡季，但今年需求不弱，有望支撐第二季營運仍具一定之水準；展望第三季進入傳統旺季，加上公司增產，有利下半年表現比上半年更好。

億光第一季營運創佳績，單季每股賺逾1元，達1.03元，逼近去年第三季的旺季水準，優於去年第四季的0.72元，比去年同期的0.14元大幅成長。

億光隨著LED市況好轉，不可見光產品訂單需求強勁，加上光耦合器等產品價格調漲，今年第一季業績表現續旺。營收58.85億元，年增30%，毛利率26%，營業淨利5.23億元，加上業外利息收入及匯兌利益共逾5000萬元挹注；歸屬於母公司業主淨利4.58億元，基本每股盈餘達1.03元，年增6倍。

因應不可見光產品訂單需求強勁，億光繼去年下半年擴充不可見光產能後，今年初再擴不可見光產能。目前新產能已陸續開出，產能利用率拉升到80%-90%，預期將成為帶動下半年營運成長之動能，有利下半年營運表現更優於上半年。

億光4月營收20.66億元，年增6.78%，1~4月營收79.53億元，年成長23.25%。法人預期，億光第二季營收可望與第一季持平或是小減，本業獲利表現穩定。上半年EPS估接近2元。

(時報資訊)