宏遠證(6015)發行國內首次無擔保可轉債宏遠證一(60151)，已於今（2）日上午10點完成競拍開標、並全數拍賣成功，得標價格最低114.7元、最高151.3元，得標加權平均價為117.8元，依規定此次可轉債公開承銷價為117.8元。

宏遠證指出，此次發行國內首次無擔保可轉債，發行總面額7億元，每張發行面額10萬元整、共發行7000張，轉換溢價率為102％、轉換價格訂為19.6元，發行期間5年，將於11日於櫃買中心掛牌交易。

可轉債競拍承銷成為市場新趨勢，金管會新制自5月10日上路，有助提升價格透明度、承銷制度更公平、一般投資大眾皆可參與。宏遠證為金融股採競價拍賣募集可轉債先例，市場反應熱烈，吸引合格投標數量2萬1079張、超額認購達3.01倍。

宏遠證2020年合併淨收益13.06億元、年增53.41％，創近11年高點，稅後淨利4.14億元、年增達1.94倍，每股盈餘（EPS）1.24元，雙創近8年高點。公司決議擬配息0.5元，亦創近8年高點，盈餘配發率約40.32％。

受惠台股交投持續熱絡，宏遠證2021年4月自結合併淨收益5.69億元，月增達83.91％、年增近1.47倍，創歷史次高。稅後淨利3.84億元，月增達1.05倍、年增達1.25倍，每股盈餘1.16元，優於3月0.57元及去年同期0.51元。

累計宏遠證前4月合併淨收益11.66億元、年增達近6.26倍，創同期次高。稅後淨利6.9億元、每股盈餘2.09元，較去年同期虧損0.96億元、每股虧損0.28元大幅轉盈，公司表示，主因經紀、自營、承銷等業務表現良好，且積極強化經紀、承銷業務動能有成。

宏遠證表示，公司近年加速拓展經紀及承銷業務，去年承銷業務完成IPO與SPO主協辦案件共34件、總承銷金額約51億元，包括主辦華新科、碩天等大型可轉債募資案件，近期亦首度完成欣興50億元普通公司債主辦承銷。

經紀業務方面，宏遠證2月受讓花蓮光隆證券，將全台營業據點推升至10個營運據點，並積極發展數位金融服務，打造為「專業有溫度的數位券商」，建立更優質的數位服務、電子交易平台，以強化電子網路平台與實體分公司的互補性。

展望後市，宏遠證表示將秉持長期穩健的經營策略，積極完善布建各項業務平台，打造整體營運良好動能及各項業務競爭力，持續投入金融科技，深入發展數位平台經營，有效提升客戶數位體驗、擴大業務規模。

而隨著光隆分公司正式併入全台服務據點，宏遠證預期可進一步擴大經紀業務市占率。同時，亦將全力爭取資本市場承銷、財務顧問與股務代理等業務案件，增加多元化手續費收入來源，盼推動未來營運更上層樓。

(時報資訊)