和勤(1586)跨入大陸重卡市場，重卡變速箱零件6月開始量產，將帶動一波成長動能；此外，工程機械用的高壓柱塞泵也預計下半年量產，加上重卡變速箱零件量產出貨，可望提升公司整體毛利率。

和勤跨入大陸每年約100萬輛的重卡市場，以及大陸開放出口重卡的商機，重卡變速箱零件6月開始量產。面對鋼材價格漲勢與美元匯率影響，和勤仍持續與客戶進行商務談判調漲價格，維持供應鏈穩定。

和勤面臨新冠肺炎疫情的考驗，2020年營收、獲利與配發股利都創上櫃以來新高。今年1月完成台灣全興廠搬遷作業，嘉興和新廠第五車間擴產作業預計第3季布建完成，公司以台灣和勤為研發中心，將採取國際分工模式，分散生產基地及擴大生產規模，配合客戶海外市場需求，達成公司與客戶雙贏的局面。

和勤指出，未來營運以高毛利精密沖壓產品為主要發展目標，持續優化產品組合，今年下半年將量產的工程機械用的高壓柱塞泵、重卡變速箱零件，產品毛利率優於公司平均毛利率，有助公司營運成績繼續保持成長。

該公司也預計明天召開線上法說會，說明下半年營運狀況。

(時報資訊)