東京奧運棒球美洲區資格賽預賽第2天，B組的加拿大以6比5擊敗「紅色閃電」古巴隊，加上同組的委內瑞拉也取得2連勝，確定由加拿大與委內瑞拉晉級4強，加上A組的美國隊，已有3隊確定晉級。

委內瑞拉在凌晨進行的比賽，靠著林克內斯（Diego Rincones）再見全壘打，以3比2氣走哥倫比亞，預賽2連勝，取得晉級有利位置。

稍後進行的比賽，前役以7比0擊敗哥倫比亞的的加拿大，面對古巴開局就添得3分，一路壓著古巴打，終場以6比5驚險取得2連勝，與委內瑞拉一同搭上晉級列車。

8局打完取得6比3領先優勢的加拿大，9局下牛棚碰上亂流，讓古巴靠著高飛犧牲打、投手暴傳追回2分，好在阿克斯福德（John Axford）飆出再見三振，成功守住1分領先。

A組部分，地主美國隊首戰以7比1擊敗尼加拉瓜，今天面對多明尼加，雖然一度陷入落後，但美國在6局下攻下4分再度取得領先，以8比6勝出，2連勝也率先搶下A組4強門票。

A組的波多黎各2連敗確定遭到淘汰，最後一張4強門票將由同為1勝1敗的多明尼加跟尼加拉瓜爭奪，勝隊將可搭上晉級列車。

此次美洲區資格賽共有8支球隊參賽，爭奪1張東京奧運棒球門票，預賽分為A、B兩組，各組前2名球隊晉級4強，在超級循環賽（Super Round）（預賽成績保留）中決定排名，第1名取得前往東京資格，第2、3名則要參加5搶1爭奪最後一席奧運門票。

(中時 )