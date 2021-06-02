新冠肺炎肆虐全球，中央流行疫情指揮中心幾乎每天下午2點開記者會，向國人報告最新疫調進度，不過似乎有網友對於疫情記者會經常延誤而頗有微詞，特別整理出5月「疫情指揮中心遲到表現圖表」，表示整月均值遲到5.8分，因此建議下午2點5分再收看即可，讓網友打趣笑說「竟然有人在統計」、「根本是圖表王」。

原PO日前在PTT「八卦板」PO出5月「疫情指揮中心遲到表現圖表」，指出以人員全數坐下為到齊時間，結果發現指揮官陳時中等人「沒早到過」，月中到月底有遲到越久跡象，最大值遲到12分（5月24日），最小值遲到1分（5月31日），均值為遲到5.8分，「但罵的越用力越趨近於0（分鐘）」，並建議大家，「如果怕浪費時間，可以在遲到均值時間收看，建議14：05」，更在文末表示「指揮中心請加油，謝謝」。

圖表曝光後，網友全笑翻了，紛紛留言直呼「圖表王」、「笑死，你真的很閒」、「OK！明天到製圖部門報到」、「有你監督政府，好安心」；還有人調侃「五漢遲刻表」、「這時間有校正回歸了嗎」、「校正回歸之後均值就會趨近於0了」。

不過也有網友出言緩頰，「看了圖表根本沒遲到多久啊，被大家講的好像每天遲到30分鐘一樣」、「遲不遲到一點也不重要，疫苗能打國際認證，且儘快能施打才是重點」。

(中時新聞網)