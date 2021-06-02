1名懷孕5個月的孕婦在上月18日篩檢確診，住進隔離所後因反覆發燒、喉嚨痛轉至醫院治療，治療過程順利，症狀緩解許多，原以為能順利生產，不料在26日下午突然下體出血、胎死腹中，稍晚自行產出死胎，院方在隔天火化遺體；孕婦的同事在網路發文，心疼地說「（隔離中）獨自面對孩子沒了的痛苦，看著寶寶被火化的場景」，為她不捨難過。

該孕婦的同事在臉書「匿名2公社」發文表示，該孕婦在上月16日到診所產檢，因為有些微發燒遭拒診，因此轉到大醫院先做快篩並回家等候通知，不料18日獲知確診，之後被送往隔離所，因反覆發燒、喉嚨痛被轉至醫院，治療後便不再發燒，只剩喉嚨未痊癒，原以為病情會逐漸好轉，誰料卻發生憾事。

懷孕5個月的孕婦因確診新冠肺炎導致流產，醫院在隔天將寶寶的遺體火化。（圖／翻攝自臉書「匿名2公社」）

該同事說，孕婦在5月26日下午5時左右突然下體出血，當下醫院稱必須轉院治療，轉院後直到晚上9時許，同事難過通知他們孩子心跳已停止，「當下我們全部哭成一團，覺得太莫名奇妙了，不斷問他原因，醫生說可能是肺炎造成心跳停止」，稍晚同事因肚子劇痛，就產出已往生的孩子，隔天一早院方就將孩子遺體火化。

該網友說，「她（同事）一個人，獨自面對孩子沒了的痛苦，看著寶寶被火化的場景，身邊沒有親朋好友，只能孤單的面對這一切」，讓眾人感到心疼；許多網友則留言安慰，「好悲傷，只能請媽媽節哀」、「一個人閉關面對這一切，真的很辛苦」、「天啊，寶寶一定會再健康的回來報到的」、「這真的太痛了，希望她趕快康復」。

(中時新聞網)