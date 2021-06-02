文化大學傳出4名學生確診，北市府出動機動快篩隊到校協助快篩，文化大學教務長方元沂表示，截至中午，已有160位學生完成快篩，其中3人快篩為陽性，目前由市府單位直接隔離等待PCR篩檢。

截至中午，已有160位學生完成快篩，其中3人快篩為陽性，目前由市府單位直接隔離等待PCR篩檢。(北市府提供／游念育台北傳真）

國內疫情持續延燒，文化大學日前傳出有4名學生確診，校方2日配合台北市政府機動快篩隊，針對大倫館住宿生快篩，大倫館宿舍內的學生好奇向外觀看。（張鎧乙攝）

文化大學今天力拚完成345位學生快篩和PCR檢測，稍早已有學生完成篩檢離開校內快篩站；方元沂指出，快篩陽性的3人都不是跟4名確診學生的密切接觸者，且均為本國籍、住不同樓層。

台北市副市長黃珊珊說，希望下午5點前就完成，快篩很主要是要等的時間 ，希望他們別群聚，一車車分區，在剝皮寮也是30個一次，不會一次進來太多，會有比較長的間距時間 比較麻煩一點。

黃珊珊表示，這是我們市府第一次被大學求助，主要是他們學校自己處理，文大這邊我們比較熟悉，所以先跟我們求助。

黃珊珊說，剛好我們昨天成立機動快篩隊，也是為什麼在剝皮寮人數越來越少，本來想去萬華區，但這邊既然有確診，希望找到熱區，熱區就是有感染些風險比較高的地方，這是成軍後的第一站，盼透過此經驗準確抓到下次傳染源。

(中時 )