一名年約60歲的確診男病患疑失眠情緒不穩，竟持棍棒敲毀台北市立聯合醫院仁愛院區病房的玻璃後堅持不放下木棍，與醫護人員對峙，因狀況緊急，大安警分局瑞安所警員到場後來不及穿上防護衣與戴上手套，立用防彈盾牌衝上前壓制，並由醫護人員趕緊施打鎮靜劑，未料該名年子上午卻在未上銬狀況下戒護中落跑，現場處理的原警事後由院方進行快篩，幸好成現陰性，但仍需自主管理。

確診男砸聯醫仁愛院區病房未上銬落跑，現場處理員警拿防彈盾台壓制，也未穿防護裝備，幸一採陰性。(翻攝自GOOGLE MAP)

砸聯醫仁愛院區確診男沒上銬落跑 警未穿防護裝備一採陰性 (戴志揚翻攝)

據了解，由該名確診男事後遭醫護注射鎮定劑，並安置在院外組合屋病房，狀況趨於穩定，因此僅派警力戒護，並未予以上銬，未料就趁現場忙碌時，偷偷落跑。

聯合醫院指出，凌晨通報警方到病人情緒和緩再進行後續安置，不料病人卻於上午9時在院外組合屋病房內，趁員警與院醫護人員忙著處理其餘病患時擅自離院，目前已通知警方協尋，大安分局仍在圍捕。

據了解，台北市立聯合醫院仁愛院區2日凌晨發生一起驚魂事件，一名年約60歲的男病患疑似睡不好覺，遂抄起木棍敲了病房的玻璃，院方隨即報警處理，而該名男病患一採快篩結果為陽性(CT值33)，PCR檢測結果尚未出爐；而到場處理的員警有近距離接出該男，為慎重起見也即刻進行快篩與PCR核酸檢測，仍待結果出爐，目前有接觸的員警均已在家自主隔離。

聯合醫院指出，6月2日凌晨12時21分，一名陳姓男性病人至仁愛院區急診就醫，經查，因其為新冠肺炎確診個案，仁愛院區安排於組合屋觀察治療。3時30分病人要求開立安眠藥並情緒激動持木棍破壞組合屋玻璃，仁愛院區立即通報轄區員警，來院予以制止。經醫師評估予以鎮靜安眠劑使用，病人情緒稍微緩和，待本院安排後續安置場所，然病人於上午9時許未經許可自行離院，目前報警協尋中。

北市聯醫同聲譴責暴力行為，並全力維護病人及醫護人員安全無虞的就醫與職場環境。

(中時新聞網)