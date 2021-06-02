台灣本土疫情爆發，疫苗取得狀況引發關注，目前除已抵台的72萬劑AZ及15萬劑莫德納疫苗外，預計6月還有200萬劑疫苗會來台，一名留學加拿大的女網友分享，她在一周前打了莫德納疫苗，接種完後的身體狀況還不錯，讓她驚呼比想像更輕鬆，引發網友討論。

一名24歲的女網友昨在Dcard上分享，她目前在加拿大念書，在當地打疫苗通常要到現場才知道疫苗的廠牌，當然也可以現場決定是否要接種，不喜歡今天這個牌子也可以當場走人，而她大約在一周前打了第一劑莫德納疫苗。

女網友透露，依當地規定，2003年以前出生的人打莫德納，年紀小的人則打輝瑞／BNT疫苗。當天下午5時25分醫護人員替她施打莫德納，接著她就到一旁休息觀察15分鐘，大約5時45分左右準備回家，當天傍晚除了手臂痛之外，沒啥其他感覺，可以照常寫作業、打電動、畫畫，甚至凌晨兩點才睡覺。

女網友表示，她本身沒有嚴重病史，運動量為零，接種完疫苗的第二天，她一起床就覺得手臂痛到爆，怎麼動都痛，但沒有疲倦，也沒有發燒的症狀，只有一點頭痛，但推測頭痛原因與生理期比較有關係。到了第三天手臂變成像是運動過後的痠痛，第四天連痠痛感都消失。

女網友驚訝的說，想當初打子宮頸癌疫苗的時候，接種完後一周她的手都抬不起來，這次打新冠疫苗倒是輕鬆的讓她感到意外。而原PO爸媽比她更早打疫苗，不過他們打的是打輝瑞／BNT疫苗，接種完的狀況跟她差不多，只是沒有頭痛而已。

不少網友看了原PO的接種疫苗經驗分享，紛紛羨慕留言直呼，「我也希望有機會可以發莫德納施打的心得文」、「真羨慕有疫苗」。另也有網友表示，像莫德納這類mRNA類的疫苗通常是打第二劑的反應才會比較強。

對此，女網友也留言回應說，聽已經接種完第二劑的朋友說，打完第二劑的反應較麻煩沒錯，但她希望還是睡一覺就可以解決的。並表示，她只是分享自身施打疫苗的經驗，希望大家不要對於打疫苗這件事情太過緊張，如果身體不適就立刻反應。

(中時新聞網)