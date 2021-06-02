獨家》淡水馬偕4患者確診 全院醫護急採檢 13:102021/06/02 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水馬偕醫院舊大樓傳一般病房2樓有4名病患確診。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情延燒，新北市亞東醫院日前爆出院內感染，淡水馬偕醫院近日也傳出，於舊大樓一般病房2樓有4名病患確診，院方全面篩檢病人和陪病家屬，之後進行全院的醫護人員普篩；淡水馬偕醫院回應，待疫情中心公布為準。 淡水馬偕醫院回應，5／18日後全台醫學中心支援收治確診病患，為避免爆發院內感染疑慮，院方都有持續為醫護人員篩檢。個案疫情訊息由中央疫情指揮中心公布為準。 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 (中時 ) #淡水馬偕 #醫護人員 #舊大樓 #一般病房 #病患確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 確診或接觸確診者怎麼辦 蘇貞昌：請先待在家 10:012021/05/18 政治 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 負壓病房瀕臨爆滿 台大院長發院內信：戰爭才剛開始 12:212021/05/18 生活 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 09:002021/05/18 生活 生活熱門新聞 梅雨發威全台水庫喝飽飽 這水庫成最大贏家狂升73.34％ - 生活 蘇貞昌早說過「花籃詛咒」 朱學恒翻證據打臉：他講可以我講不行 - 生活 直播》確診又爆量 本土增549例 12人死亡 - 生活 大規模接種拚每周打100萬人次 3預約方式出爐 - 生活 獨》赴美打疫苗是真的？長榮航飛美國 下周起大增班 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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