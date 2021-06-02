本土疫情延燒，新北市亞東醫院日前爆出院內感染，淡水馬偕醫院近日也傳出，於舊大樓一般病房2樓有4名病患確診，院方全面篩檢病人和陪病家屬，之後進行全院的醫護人員普篩；淡水馬偕醫院回應，待疫情中心公布為準。

淡水馬偕醫院回應，5／18日後全台醫學中心支援收治確診病患，為避免爆發院內感染疑慮，院方都有持續為醫護人員篩檢。個案疫情訊息由中央疫情指揮中心公布為準。

(中時 )