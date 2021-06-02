吳姓男子與人有賭博網站經營及詐賭糾紛，今年3月間騎機車回中市住處，在路旁遭3名埋伏惡煞圍堵，短短1分多鐘，戴姓男子將他壓制在地、許男以辣椒水噴眼、黃男持開山刀砍斷他右手腕，許男甚至撿起斷掌丟進一旁大排水溝，3人迅雷不及掩耳行兇後搭車離去。警循線逮人送辦，台中檢方以3嫌手法兇殘冷血，將馬路視為私人刑場，依重傷害罪嫌起訴，請求從重量刑。

起訴書指出，吳男在2020年間因經營賭博晚站及投注問題與人有糾紛，對方與21歲黃男、25歲林男及18歲戴男等3人謀議尋仇，3月18日下午由許男開車搭載黃及戴男到吳男位於中市西屯區大容西街住處附近埋伏，吳男在下午4時34分騎機車返回住處，在馬路邊即遭3惡煞突擊。

戴男先將吳男壓制在地、許男持辣椒水噴灑他的雙眼，黃男拿出1把開山刀猛力朝他右手腕剁砍，當場砍斷手掌，許男更趁勢時起斷掌丟進一旁的大排水溝，3人在1分鐘內迅雷不及掩耳，以兇殘冷血犯案後，搭車逃逸。

警方獲報到場處理，調閱附近路口監視錄影畫面，循線逮捕3人，並起獲手機及犯案開山刀。

3人到案，黃男辯稱，因他經營賭博網站，吳男投注詐賭，但無法提出經營賭博網站證據；戴男及許男均辯稱，黃男找他們出面打架，但不知道要砍人手掌等事。被害人吳男坦承，確實與人有經營賭博網站投注糾紛，但並不認識行兇3人。

檢警勘驗路口監視器畫面顯示，3人犯案過程，從埋伏、下車到行兇過程，壓制、噴辣椒水及斷掌前後僅1分多鐘，與一般打架纏鬥狀況迥異，如果不是事前分工詳細，實在不可能在如此短暫的時間內依序完成，甚至將斷掌丟進水溝，手法兇殘、冷血，宛如將馬路公共場所當人私人刑場，嚴重戕害社會安全秩序，犯後堅不吐實，具供出幕後指使者，視法律為無物，請求法官從重量刑。

(中時 )