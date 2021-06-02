文化大學有4名住宿學生確診，教育部長潘文忠今請學校配合指揮中心及台北市衛生局，進行疫調作業、宿舍清潔消毒等校園防疫措施，也提供學校必要之防疫物資與支持。他同時呼籲呼籲各校，針對留宿校內的學生應強化宿舍管制及健康管理措施，保護學生健康及安全。

文化大學這次確診的4名學生中，其中3名境外生分別是去年年8月及今年2月入境，並非近期來台。根據推測，他們應該不是境外移入案例，而是在台灣感染。

教育部表示，文化大學昨天已跟台北市衛生局接洽及會勘，今天上午該局也已派快篩小組到校，針對大倫館345位住宿生分批進行快篩，學校並同時進行宿舍消毒作業。快篩結果為陰性的學生，預計晚上可回到宿舍；如果快篩為陽性，學校會另外安排隔離空間，進一步做PCR檢測，如果還是陽性，衛生局依規定動啟動隔離措施。

潘文忠呼籲，為避免學生不必要移動，造成社區防疫破口，教育部之前已通函各校，要求學校不得強制學生離宿返鄉；倘學生已返鄉，則應避免再返回學校宿舍。

教育部同時要求學校依「大專校院住宿防疫指引」規定，落實宿舍門禁管制、體溫測測、專人關懷、衛教宣導、防疫物資補充、定期消毒、維持通風、保持社交距離或配戴口罩等相關健康管理措施。

(中時 )