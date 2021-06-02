鄰近台大與師大學區的福華國際文教會館，1日起被衛福部緊急徵用為「加強型防疫旅館」，龍坡里里長黃世銓以公告表達無奈，並強調多次向衛福部反映無果。一名住在該館附近的北市公立大學教授直言無法接受，「忽然間就要附近的居民生活在恐懼之中，這種急就章的做法真的很粗暴」。

福華國際文教會館所屬位置為文教區，附近除了台大與師大，還有龍安國小、龍門國中、古亭國小、新民國小與大安森林公園，而居民多為教職員，甚至還有很多學校宿舍。

台北市議員徐弘庭對此也發出公告，指出因應政府防疫需求，該館自1日起被衛福部緊急徵用為「加強型防疫旅館」，強調衛福部每日定時消毒，旅館內安全也將由警政署保安大隊安全組負責，大安分局也會在旅館前後門設置臨時邏站，確保居民安全。

龍坡里里長黃世銓同樣張貼公告，除了提醒里民避免靠近旅館周邊，也提到該館將成為台北市第10處被徵用的加強防疫旅館，還是半開放空間，他以多次向衛福部反映此舉疑慮，但無奈中央仍決定徵用。

一名住在該館附近的北市公立大學教授表示，政府在記者會上一直說疫情趨緩，又不斷加開防疫旅館，福華國際文教會館被徵用為防疫旅館，更是事發突然，此前完全沒有跟附近居民和學校溝通，「過去有一整年可以準備，忽然間就要附近的居民生活在恐懼之中，這種急就章的做法真的很粗暴！」

(旺報 )