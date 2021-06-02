【LIVE直播】全台第三級警戒 疫情指揮中心記者會｜2021.06.02

新冠肺炎本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今公布新增549名本土案例，其中372例正式本土案例，177例為校正回歸個案。確診個案中，今新增12例死亡。指揮官陳時中表示，目前疫情沒有往下降，仍維持平穩。

陳時中表示，目前的疫情平穩，看到這2周以來，新措施加上民眾配合後，疫情達到穩定，不過還需要觀察，千萬不能放鬆，繼續努力這樣做，不見得疫情往下走，不過起碼會穩住，這非常重要。相關的管制都會滾動式檢討，希望把疫情控制住，目標是月底打1劑的民眾達6成，國際上都是2成就會看到效果，6成的國家到控制得好。

今日新增的372例本土病例，為207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月2日至6月1日。另校正回歸個案177例中，為96例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月30日。

綜上所有本土個案共有549例，以新北市310例最多，其次為臺北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、臺東縣4例、臺中市3例，新竹縣及臺南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。其中雙北地區以外縣市87例中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

另外，今日也新增12例死亡個案，共計為男性7位、女性5位，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月29日，確診日介於5月16日至6月1日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

圖為今日本土個案分布縣市與發病採檢時間。（指揮中心提供）

截至目前，國內共累計9,389例確診，分別為1,141例境外移入，8,195例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例(新增案7666、案8854)移除為空號。確診個案中149例死亡。

陳時中表示，近期發現人流有往上升的現象，提醒民眾盡量不要外出，分流上班，戴好口罩、勤洗手，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

圖為5/1~6/2本土個案校正回歸情形，個案集中在5/28至6/1。（指揮中心提供）

(中時新聞網)