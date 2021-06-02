LED廠鼎元(2426)第一季營收年增逾5成，受惠需求續旺，4月營收持續年增逾25%，維持高檔，第二季營收有機會比第一季持續小幅成長。另外，公司已公布處分閒置不動產，處分利益估3.8億元，每股貢獻達1.26元，若第二季入帳，第二季獲利將攀高。

受惠LED產業景氣轉好，鼎元第一季營運轉好，第一季合併營收7.59億元，季增17.49%，年增54.2%；毛利率18.97%，季增2.07個百分點，年增5.87個百分點；營益率7.22%，季增4.84個百分點，較去年同期轉正；稅後純益7495萬元，季增76%，較去年同期轉盈，每股純益0.25元。

鼎元在光耦合器和感測元件市場需求推升下，目前接單仍滿載、部分產品價格也順利調漲，且訂單能見度看到第四季。

鼎元4月營收2.8億元、月增約1%、年增25.6%，持穩於高檔。法人推估受惠需求續旺，整體第二季營收有機會再優於上季，持續年增逾25%之態勢。

鼎元日前公告，處分新竹市中華路六段620號之土地及其地上建築物予群聯電子，預計處分利益約3.8億元，對每股獲利貢獻約為1.26元。若於第二季認列入帳，將使第二季獲利更為亮麗。

(時報資訊)