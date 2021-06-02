亞洲各國新冠肺炎疫情持續嚴峻，以半導體封測及被動元件供應為重的馬來西亞昨（1）日起再度封城。TrendForce指出，由於半導體業者不在管制範圍內，當地封測相關企業及產線目前仍正常運作，惟被動元件因生產及出貨排程受限，恐將牽動下半年全球供需局面。

馬國政府因應疫情持續嚴峻，自6月1日起實施全面行動管制（MCO 3.0）。TrendForce指出，馬國去年3月18日首次執行類似的防疫管制，當時僅允許5成私人企業在防疫條件下可對外營業，較高產值的半導體業及緊急救護的醫療業不在此限。

TrendForce指出，馬國政府此次雖提升管制力道，僅開放部分必要經濟活動，但限制條件卻有所放寬，惟限私人業者4成出勤人口須遠距辦公。多數產業中僅有具備高產值優勢的半導體產業仍排除在外、不受限制，據調查當地封測相關企業或產線目前仍正常運行。

不過，TrendForce進一步指出，同為馬國重點產業的被動元件市場卻可能出現供貨瓶頸，包括太陽誘電、華新科、NDK及Epson等供應商，在管制下的供應鏈生產時程、以及攸關進出貨排程的貨運交通，均將成為影響訂單遞延與否的關鍵變數。

隨著歐美品牌客戶陸續在6～7月開始調整季末訂單，TrendForce表示，目前戴爾（Dell）、惠普（HP）等筆電品牌將維持下半年訂單量，同時將加強鞏固相關IC能正常供給。蘋果（Apple）iPhone 13則預計自7月啟動供應鏈拉貨。

TrendForce認為，雖然上述歐美客戶訂單需求，均將成為下半年被動元件市場的有利支撐，但東協各國疫情復燃、半導體元件缺貨問題能否緩解，均會影響終端客戶下半年對MLCC的備貨力道。

整體而言，TrendForce認為，包括英特爾、英飛凌、德儀等IDM大廠及日月光、艾克爾、通富微電、天水華天等OSAT廠，在馬國當地的生產運作等不受此次全面行動管制，但恐將牽動下半年全球被動元件市場的供需局面。

(時報資訊)