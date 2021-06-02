中國人民銀行6月1日網站發布關於《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開徵求意見稿）》明確要求特定非金融機構在從事特定業務時，應當參照金融機構要求履行反洗錢義務。而對特定非金融機構的定義，《徵求意見稿》顯示，包括提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業或者房地產仲介機構，以及從事貴金屬現貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商。

據《新京報》引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析指出，此次政策體現防範金融風險的導向，房地產相關企業作為金融機構重要客戶，此類金融風險也需防範。尤其是疫情期間，一些高端專案的認購明顯增加，對於此類專案自然需要嚴格審查資金來源，防範一些洗錢目的的資金進入。

同時，大額現金交易也成為此次重點監控的領域，該《徵求意見稿》提出，任何單位和個人為提供商品或者服務等目的，不通過金融機構而是以現金方式收付，且數額巨大超過規定金額的，應當向中國反洗錢監測分析中心報告。

(旺報 )