行政院27日拍板「紓困4.0」，針對自營作業者紓困補貼，據了解，勞動部將提出2.0新方案，不只是針對以基本工資為投保薪資的自營作業者，還將比對投保薪資級距與財稅薪資所得資料，雖然每名勞工領到的補貼會變少，但預計補貼人數將增加，希望能在這艱困的時間、雨露均霑。

勞動部去年無雇主的自營作業者提出薪資補貼方案，主要是針對自營作業者及無一定雇主的勞工生活補貼，只要這些勞工在職業工會投保，且投保薪資新台幣2萬4,000元以下、107年未達到課稅標準、且未領取其他補貼，就可獲得每月補助1萬元薪資補貼、補助三個月，一共發出337.8億元，有112萬6,046人受惠。

由於這次國內疫情嚴峻，防疫措施也趨嚴，所以內需市場的受創更為嚴重。據了解，勞動部將朝著受惠人數更多的方向規劃，以級距的方式規劃出不同投保薪資、可領取不同金額的補貼。

對此，勞動部官員強調，目前立院預算通過，勞動部會提計畫給政院，未來經院會通過後，統一由政院宣布。

(工商 )