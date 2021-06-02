劉姓女子明知廖姓男同事與她的周姓女上司是夫妻，卻仍接受廖男追求，多次與廖男出遊約會。周女得知此事，請人跟監蒐證後，怒向劉女提告求償200萬元，劉女雖辯稱以為廖男已離婚，但台北地院不採信，判劉女應賠25萬元，可上訴。

周女主張，她與廖男2015年間結婚，育有1女，2020年2月間發現廖男車子的監視器，錄到廖男與劉女在車內接吻，於是請人蒐證，果然拍到2人一起到海邊約會，牽手共遊士林夜士，還一同到花蓮玩，她無法忍受與廖男協議離婚，廖男也承認外遇，故向劉女求償200萬元。

劉女辯稱，周女與廖男婚姻原本就不融洽，她與廖男同公司工作，長久相處，2020年2月廖男與周女出國遊玩，回國後廖男就開始向她傾吐心事，並聲稱與周女已離婚，開始追求她，她是認為廖男單身才同意交往。

由於周女提出的照片，可看出廖男與劉女確實有親密行為，且廖男作證稱：「劉女是我前妻職員，知道我跟前妻有結婚...我們交往過程中，我跟她講說我們已在『準備』簽離婚協議了。」北院認定劉女明知廖男還沒離婚，就和廖男交往，因此不採信其辯詞， 判劉女應賠償25萬元。

(中時 )