新北五股、八里、林口區域人口近25萬且屬共同生活圈，為擴大防疫效能，此三區2日組成「熱區防疫中心平台」，相互支援防疫物資、訂定共同作業計畫及人力、機具。八里區長陳炳仲表示，八里目前雖未成立熱區，但已完成盤點防疫物資、人力及機具，建置轄內大型賣場聯繫網絡。

負責統籌的林口區長藍品畯表示，五股及八里跟林口彼此相鄰，每個區都進行了居家及異地辦公，預範人力、物資不足的情形，林口今日成立防疫熱區，也特地與五股及八里討論跨區人力支援、物資配送及調度，確保若疫況更加嚴峻時的防疫量能。

藍品畯指出，新北五股、八里、林口區域相連屬共同生活圈，人口合計近25萬，五股區5月31日成立熱區防疫中心後，林口區自今(2)日起也接續成立，八里目前尚未成立，但因共同生活圈關係，彼此相互支援防疫物資、訂定共同作業計畫及相關人力、機具。

八里區長陳炳仲表示，雖未成立熱區，但已完成盤點防疫物資、人力及機具，並建置轄內大型賣場聯繫網絡，也積極結合警察針對八里區內的公有市場、攤商、賣場等容易群聚的地點進行聯合稽查，避免防疫破口。

五股區長洪崇璉表示，五股持續有確診民眾，因此於5月31日針對成泰、成德、成州、成功、集福、集賢、觀音等7個里共3萬8643人匡列，另外菜市場由公所、警察局、自治會進行車輛管制、控制人流。希望大家低度活動，配合防疫。

(中時 )