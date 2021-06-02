美軍誤攻保加利亞橄欖油工廠

美國陸軍第173空降旅5月在東歐參加以俄羅斯為假想敵的大規模北約（NATO）軍演，演習雖然投入，但卻意外弄錯了對象。

據《軍事網》（Military.com）和《陸軍時報》（Army Times）1日報導，美國歐洲與非洲陸軍（U.S. Army Europe and Africa）在聲明中說，5月11日當天，這些空降旅成員在保加利亞進行演習時，誤以為切什尼基洛沃（Cheshnegirovo）空軍基地附近的橄欖油工廠是標的之一，於是加以攻佔，把廠內員工嚇得目瞪口呆。

不過，聲明中強調，他們在執行任務時，並未發射任何武器。此外，聲明中說，未來美國陸軍會嚴格執行流程，以明確界定演訓區域，以避免類似的事件。而美軍相關官員也向工廠和員工致歉，並說將徹底調查導致錯誤的原因。

然而，保加利亞記者蓋坦吉耶娃（Dilyana Gaytandzhieva）在推特上公開了監視錄影，並說工廠主人歷經這次「攻占」事件後，已經提告。另外據索菲亞新聞社（Novinite）報導，保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）說，無論是保加利亞人，還是隸屬外國部隊，軍事編隊都不容許干擾和威脅保加利亞公民的生命。

美國特戰空降兵意外攻入保加利亞橄欖油工廠

而「歐洲捍衛者21」（Defender Europe 21）聯演是美國和北約盟友在全歐洲各地舉行的年度演習，從5月初開始，會一直持續到6月。

(中時新聞網)